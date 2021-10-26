«يعمل بمحطة قطار أسوان».. كشف ملابسات تغيب الطفل «ياسين» 45 يومًا

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كشفت جهات التحقيق، أمس الاثنين، ملابسات بلاغ بتغيب طفل يُدعى ياسين أحمد، عن منزل والده بمركز العياط لمدة 45 يومًا.

وتبينّ من التحقيقات أن الطفل «ياسين» معتاد ترك منزل أسرته من حين آخر، لاسيما أن والدته محبوسة في قضية اتجار بالمواد المخدرة العام الماضي.

وكانت أجهزة الأمن، رصدت تداول منشور على موقع «فيسبوك»، الشهر الماضي، متضمنًا تغيب الطفل ياسين أحمد عن منزله.

واستدعت جهات التحقيقات والد الطفل عقب الكشف عن هويته، وقال إن ابنه اعتاد التغيب لفترات عن المنزل لكنه يعود إليهم من تلقاء نفسه، مشيرًا إلى عدم تحريره محضرًا بواقعة تغيبه الأخيرة أو الوقائع السابقة.

وأشارت التحقيقات إلى حضور والد الطفل إلى مركز شرطة العياط رفقة ابنه بعد استدعائه في المرة الأولى، مؤكدًا أن ابنه كان يعمل بمحطة القطار في أسوان وعاد إليه.