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تنطلق جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة الثلاثاء 26-10-2022 في عدد من المنافسات العربية والعالمية يأتي في مقدمتها الدوري المصري والدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

تقام مباراة الزمالك وإنبي عند الساعة الثامنة وتُنقل عبر قناة أون تايم سبورت.

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تلعب مباراة المقاولون العرب ضد إيسترن كومباني ويتم ةنقلها عبر قناة أون تايم سبورت عند الساعة الثالثة عصرًا.

يلتقي الجونة مع سيراميكا كليوباترا عند الساعة الخامسة وتُنقل عبر شاشة أون تايم سبورت.

ألافيس ضد إلتشي عند الساعة السابعة وتُنقل عبر قناة بي إن سبورت.

إسبانيول وأتلتيك بلباو عند الساعة التاسعة عبر شاشة بي إن سبورت.

فياريال ضد قادش الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت.

لقاءات الدوري الإيطالي اليوم الثلاثاء

ميلان ضد تورينو الساعة التاسعة بتوقيت مصر على قناة الكالتشو موقع اليوتيوب.

سبيزيا كالتشيو وجنوى عند الساعة السادسة والنصف.

موعد مباراة كأس الرابطة الإنجليزية اليوم الثلاثاء

أرسنال ضد ليدز يونايتد عبر قناة بي إن سبورت الساعة التاسعة.

تشيلسي ضد ساوثهامبتون عند الساعة التاسعة.

رينجرز ضد سندرلاند عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.