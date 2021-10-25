أخبار عاجلة

جونسون يهنئ السيسي بالإنجازات والجهود التنموية في مصر -
جمال شقرة: الميتافيرس ستصبح جزءًا من تاريخ العالم -
عمر كمال لشاهدي واقعة ذبح شخص بالإسماعيلية: «كنتوا رجمتوه» -
مرور مفاجئ .. محافظ الإسكندرية يرصد مخالفات حاجبة لرؤية البحر بالكورنيش (صور) -
أول بيان من النائب العام بشأن واقعة مقتل مواطن في الإسماعيلية -
محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسه ومشروعات صرف صحي في بلطيم -
وزير المالية: لا نية لطلب اعتماد إضافي للموازنة وإجراءات الحماية الاجتماعية يعود للحكومة -
الاتصالات: تغريم شركات المحمول 25 مليون جنيه بسبب تراجع مستوى الخدمة -
وزير التعليم يشارك في فعاليات إكسبو دبي 2020 لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم -
دبي تجمع ماجدة الرومي وأصالة وكاظم الساهر وماجد المهندس في 3 حفلات نهاية نوفمبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

واشنطن: لا نعلم أين "حمدوك".. وعلى الجيش السوداني الإفراج عن المعتقلين

Print
واشنطن: لا نعلم أين "حمدوك".. وعلى الجيش السوداني الإفراج عن المعتقلين واشنطن: لا نعلم أين "حمدوك".. وعلى الجيش السوداني الإفراج عن المعتقلين
شهدت الخرطوم سلسلة اعتقالات طالت عدة وزراء في ومجلس السيادة

واشنطن: لا نعلم أين

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، أن واشنطن لا تعلم مكان اعتقال رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك أو أي شيء عن حالته، داعية الجيش السوداني إلى الإفراج عن المعتقلين فورًا، وفقًا للعربية نت.

وتفصيلاً ، أعلنت الخارجية في بيان، تعليق مساعدات للسودان مع تلك الظروف الطارئة والبالغة 700 مليون دولار.

وأتت هذه التطورات بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، أن الأخير اعتقل فجرًا واقتيد إلى مكان مجهول داعيًا الشعب إلى التظاهر "لاستعادة ثورته".

كما أوضح أنه تمّ اختطاف رئيس الوزراء وزوجته من مقر إقامتهما بالخرطوم، واقتيادهما لجهة غير معلومة من قِبل قوة عسكرية"، محمّلاً "القيادات العسكرية في الدولة المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة رئيس الحكومة وأسرته".

وكانت العاصمة السودانية شهدت، في وقت سابق اليوم سلسلة اعتقالات، طالت عدة وزراء في الحكومة ومجلس السيادة.

وأكد آدم حريكة مدير مكتب رئيس الحكومة بدوره في اتصال مع العربية، أنه زار منزل رئيس الحكومة صباحًا، وعلم أنه اقتيد وزوجته إلى مكان مجهول.

واعتبر أن هذا "الانقلاب" وقع على الرغم من الاتفاق الذي تم ليلاً بين حمدوك ورئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان.

وأوضحت وزارة الإعلام في بيان على حسابها على فيسبوك، أن حمدوك اعتقل، بعد أن رفض الانصياع لمطالب الانقلاب، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن رئيس الحكومة دعا السودانيين للنزول للشارع والتمسك بالسلمية، موضحة أنه وجّه رسالة من مقر إقامته الجبرية، يطلب فيها من كل المواطنين احتلال الشوارع للدفاع عن "ثورتهم".

وعلى صعيد متصل، انقطعت خدمات الإنترنت والهاتف عن العاصمة، وتم إغلاق عددٍ من الجسور والطرق في الخرطوم، وطوق المطار من قِبل قوات أمنية، كما علقت الرحلات الدولية.

وعمت حالة من الغضب الخرطوم، عبّر عنها عددٌ من المحتجين الذين نزلوا إلى الشوارع وأشعلوا النيران. وأغلق المتظاهرون مناطق الكلاكلة وجبرة وشارع الستين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

بعد رفضه الاستقالة .. رئيس الحكومة اللبنانية: ناشدت قرداحي تغليب حسه الوطني

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

السيسي يلتقي رئيس الحكومة الليبية

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

الحكومة الأثيوبية تتهم "جبهة تيغراي" بإعدام 100 مدني

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود

في كورويا الجنوبية .. الحكومة تعلن قواعد جديدة للتعايش مع كورونا وتخفيف القيود