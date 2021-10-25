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شيخ الأزهر: لأبناء إفريقيا أولوية في المنح الدراسية

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شيخ الأزهر: لأبناء إفريقيا أولوية في المنح الدراسية شيخ الأزهر: لأبناء إفريقيا أولوية في المنح الدراسية

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استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم الإثنين، إيف بازيبا مسعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزيرة المياه والبيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

قال شيخ الأزهر خلال اللقاء: إن الأزهر حريص على تقديم الدعم العلمي والدعوي لجمهورية الكونغو الديمقراطية، لما تمثله من أهمية كبرى في إفريقيا، مؤكدًا أنه قرر مضاعفة المنح الدراسية المقدمة لطلاب دولة الكونغو الديمقراطية إلى 40 منحة بدلا من 20 منحة سنويا، على أن يكون لهم الحق في الانضمام للكليات العملية مثل الهندسة والطب وغيرها من الكليات العملية بالإضافة للكليات الشرعية.

وأوضح الإمام الأكبر أن لأبناء القارة الإفريقية أولوية في المنح الدراسية المقدمة من جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب الأفارقة في جامعة الأزهر يزيد عن 5500 طالب، يدرسون العلوم الشرعية والعملية وغيرها، وبما يسهم في دعم دول القارة على تحقيق أهدافها التنموية في مختلف المجالات والتخصصات، وأداء رسالة الأزهر في نشر المنهج الوسطي ومكافحة التطرف.

من جانبها، أعربت نائبة رئيس مجلس الوزراء الكونغولي عن تقديرها الكبير للإمام الأكبر لما يحظى به من مكانة كبيرة في إفريقيا والعالم، وأهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف ونشر الفكر الوسطي، مؤكدة حرص بلادها على تعزيز التعاون مع الأزهر للاستفادة من منهجه المعتدل وخبراته الكبيرة في دعم قيم السلام والأخوة الإنسانية.

المصرى اليوم

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