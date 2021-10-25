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قال الدكتور كمال شعيب، محامي ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، مقدم الاستشكال بشأن عودة مجلس مرتضى منصور لرئاسة الزمالك، إن وزير الشباب والرياضة جمد مجلس مرتضى منصور بسبب مخالفات جسيمة.

وأضاف الدكتور كمال شعيب، خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامي خيري رمضان، في برنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أن طعون مرتضى منصور على الحكم رفضت في الشق المستعجل بسبب عمل لجان فحص المخالفات، موضحا أن المحكمة الإدارية العليا رفضت ثلاثة طعون على قرار تجميد مجلس مرتضى منصور في مارس 2021.

وأكد أن حكم عودة مجلس مرتضى منصور بني على عدم وجود خوف من التأثير على عمل اللجان، موضحًا اننا تقدمنا اليوم بالطعن على حكمة عودة مجلس مرتضى منصور واشكال وقف تنفيذ باسم ممدوح عباس وهاني شكري، مؤكدا أن إشكال اليوم يوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بعودة مجلس مرتضى منصور.

وأوضح أنه في حال تقديم مرتضى منصور اشكال جديد ضد إجرائنا اليوم، لن يتمكن من تنفيذ حكم عودته أيضا.