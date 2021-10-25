تنفيذ 16 قرار إزالة تعديات على أراض بالإسكندرية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية، بالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الإثنين، المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات التي شارك فيها جهاز حماية أملاك الدولة عن تنفيذ 16 قرارًا لإزالة التعديات على أملاك الدولة، وجرى استرداد وفتح شارع بمساحة 800 متر، وإزالة تعديات على حرم السكه الحديد بمنطقتي القباري والمتراس بمساحة 290 مترًا. واستهدفت الحملة إزالة المباني والأسوار المخالفة التي لا يجوز تقنينها والحالات التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات تقنين بنطاق حي غرب.



من جانبه وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتصدي بكل قوة وحزم ومنع تعدي أي مواطن على أراضي الدولة، قائلا: «يجب تنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة وإحكام السيطرة وردع المخالفين». وأكد أن الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإزالة كل التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والمجاري المائية للحفاظ على الموارد المائية وتعزيز استخدامها لزيادة الرقعة الزراعية.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة قامت بالعديد من المشروعات العظيمة لتطوير وتحديث واستعادة كفاءة المنشآت المائية في وقت قياسي، لافتًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة نفذت العديد من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة والترع والمصارف خلال حملات الموجة الـ 18. وشدد على جميع الأجهزة المعنية في المحافظة بضرورة التصدي بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه التعدي على المجاري المائية من ترع ومصارف بنطاق المحافظة.

وأشار الشريف إلى أن أجهزة المحافظة تعمل على مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، بهدف الحفاظ على موارد المحافظة المائية وحماية أملاك الدولة وضمان حسن إدارتها واستغلالها بما يحقق النفع للمواطنين. ووجه بضرورة التأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات، مؤكدا على التنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظة المختلفة فضلا عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة في هذا السياق.

يشار إلى أن محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن يوم 13 سبتمبر الماضي عن بدء المحافظات تنفيذ الموجة الـ 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة لمختلف أنحاء الجمهورية. وشدد وزير التنمية المحلية، على استمرار المحافظات في تنفيذ إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.