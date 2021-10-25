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مسؤول روسي: الطلب علي الرحلات السياحية إلي بلغ مستوى قياسيا خلال نوفمبر

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مسؤول روسي: الطلب علي الرحلات السياحية إلي مصر بلغ مستوى قياسيا خلال نوفمبر مسؤول روسي: الطلب علي الرحلات السياحية إلي بلغ مستوى قياسيا خلال نوفمبر

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قالت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدز، في تصريحات صحفية اليوم، إن الطلب على الرحلات السياحية من إلى بلغ مستوى قياسيا لقضاء عطلة نوفمبر، مشيره إلى أن الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة في المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر لقضاء عطلة في مطلع نوفمبر 2021.

وأضافت أن الرحلات الجوية إلى مصر لقضاء العطلة محجوزة بنسبة 75%، مشددة على أن الفنادق المصرية تشهد حجوزات شبه كاملة على الرغم من عودة الفنادق للعمل بطاقتها الكاملة.

وذكرت أنه من المخطط إطلاق رحلات غير منتظمة «شارتير» اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر- 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار .

المصرى اليوم

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