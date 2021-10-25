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قالت المديرة التنفيذية لاتحاد منظمي الرحلات السياحية الروسية مايا لوميدز، في تصريحات صحفية اليوم، إن الطلب على الرحلات السياحية من روسيا إلى مصر بلغ مستوى قياسيا لقضاء عطلة نوفمبر، مشيره إلى أن الروس حجزوا معظم الغرف في الفنادق الفاخرة في المنتجعات المصرية المطلة على البحر الأحمر لقضاء عطلة في مطلع نوفمبر 2021.

وأضافت أن الرحلات الجوية إلى مصر لقضاء العطلة محجوزة بنسبة 75%، مشددة على أن الفنادق المصرية تشهد حجوزات شبه كاملة على الرغم من عودة الفنادق للعمل بطاقتها الكاملة.

وذكرت أنه من المخطط إطلاق رحلات غير منتظمة «شارتير» اعتبارا من 9 نوفمبر المقبل.

وأعلنت الحكومة الروسية الأسبوع الماضي عن فرض عطلة رسمية في البلاد مدفوعة الأجر لمدة أسبوع ابتداء من 30 أكتوبر الجاري (30 أكتوبر- 7 نوفمبر 2021) لمواجهة انتشار فيروس كورونا.