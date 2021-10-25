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أبرزها اجتياز مقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.. شروط تعيين السيدات بالمحاكم (قرار رسمي)

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أبرزها اجتياز مقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.. شروط تعيين السيدات بالمحاكم (قرار رسمي) أبرزها اجتياز مقابلة شخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.. شروط تعيين السيدات بالمحاكم (قرار رسمي)

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قرر مجلس القضاء الأعلى، رسميًا، اليوم الاثنين، قبول طلبات تعيين عدد من الإناث في القضاء بدرجتي رئيس محكمة (ب)، وقاضٍ بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتي النيابة الإدارية، وقضايا الدولة ويشترط للتعيين في هذه الوظائف، بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونًا- ما يلي:

1- ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمي في الليسانس عن تقدير جيد.

2- أن تشغل المتقدمة إحدى الوظائف التالية:

- رئيس نيابة من الفئة (ب) بهيئة النيابة الإدارية، أو مستشار مساعد من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة رئيس محكمة (ب) بالمحاكم الابتدائية.

- وكيل نيابة إدارية من الفئة الممتازة، أو وظيفة نائب بهيئة قضايا الدولة للتعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية.

3- ألا يقل عمرها عن 30 سنة، ولا يزيد عن 40 عامًا.

4- ألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

هذا وعلي المتقدمة الحضور شخصيًا لمقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالي شارع 26 يوليو مدينة القاهرة، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 6 / 11/ 2021 حتى نهاية يوم الاثنين الموافق 15 / 11 / 2021، لسحب الملف على أن يتم تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من 20 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 / 12 / 2022 بعد تقديم المستندات التالية:-

1- أصل شهادة التخرج مبينا بها مجموع الدرجات.

2- بيان تدرج وظيفي من جهة العمل.

3- شهادة بعدم توقيع أية عقوبات تأديبية.

4- قيد ميلاد مميكن.

5- قيد عائلي للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (في حالة الزواج).

6- صورة من بطاقة الرقم القومي.

7- عدد 6 صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء.

8- شهادات الحصول على درجات علمية، أو اجتياز دورات تدريبية في مجال القانون أو اللغة أو الحاسب الآلي إن وجد.

هذا ولن يلتفت إلى الطلبات السابقة على الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد أو غير المستوفاة للشروط السابقة.

المصرى اليوم

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