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بايدن يفرض قيود تطعيم جديدة ضد كورونا على الوافدين

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بايدن يفرض قيود تطعيم جديدة ضد كورونا على الوافدين بايدن يفرض قيود تطعيم جديدة ضد كورونا على الوافدين

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أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أصدر مرسوما بفرض قيود تطعيم جديدة للوقاية من كورونا على معظم الأجانب الوافدين إلى الولايات المتحدة جوا، اعتبارا من الـ8 من نوفمبر.

كما رفع بايدن القيود المفروضة منذ عام 2020 والتي منعت معظم الأجانب من دخول الولايات المتحدة من الصين والهند وجنوب إفريقيا والبرازيل ومعظم بلدان أوروبا، وستنتهي هذه القيود في 8 نوفمبر.

وأكد البيت الأبيض أن الأطفال دون سن 18 عاما معفيون من متطلبات التطعيم الجديدة وكذلك الأشخاص الذين يعانون من بعض المشكلات الطبية.

وستطلب الولايات المتحدة إثبات اللقاح من خلال "مصدر رسمي"، مثل نسخة رقمية من شهادة اللقاح، ولن تقبل إلا باللقاحات التي تمت الموافقة عليها في الولايات المتحدة من قبل إدارة الغذاء والدواء FDA أو منظمة الصحة العالمية.

وبالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة الذين لم يتم تطعيمهم ضد كورونا، فإن دخول البلاد سيتطلب اختبارا قبل يوم واحد، فيما لا يزال يتعين على الأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل أن يخضعوا للاختبار، ولكن قبل السفر بثلاثة أيام.

المصرى اليوم

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