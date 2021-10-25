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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم .. فيوتشر يتصدر

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جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم .. فيوتشر يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم .. فيوتشر يتصدر

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نجح فريق فيوتشر في تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم الأول والتي شهدت إثارة كبيرة وعدد وافر من الأهداف.

ونجح فريق البنك الأهلي في تقديم أداءً مميزًا والفوز على منافسه طلائع الجيش بثلاثية نظيفة فيما فاز فيوتشر على فاركو بهدف دون رد، وانتهى الديربي السكندري بين الاتحاد وسموحة بالتعادل 4-4.

للمزيد: الأهلي ضد الإسماعيلي.. الموعد والتشكيل والقنوات الناقلة

ويتواجد البنك الأهلي في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط ويأتي الاتحاد وسموحة في المركزي الثالث والرابع برصيد نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد باقي مباريات الجولة الأولى اثارة كبيرة خاصة مواجهة وإنبي والإسماعيلي أمام الأهلي في قمة مباريات الجولة.

المصرى اليوم

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