للتدريب على الأزمات.. تنفيذ تجربة إخلاء مستشفى الرمد بجامعة بنها

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نفذت جامعة بنها، تحت رعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعه بنها، والدكتور محمد الأشهب رئيس مجلس إدارة المستشفيات وعميد كليه طب بنها، والدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفى بنها الجامعي، تجربة إخلاء لمبنى مستشفى الرمد.

وقال بيان صحفي، إن تنفيذ التجربة تمت بقيادة المهندسة آن بولس ناجي مدير وحدة الأزمات والكوارث بالمستشفى، وفريق عمل الوحدة، في إطار خطة تدريب العاملين على التعامل مع الأزمة وقت حدوثها.

وتابع البيان: تم تنفيذ تجربة الإخلاء في وقت زمني قياسي بجانب التنظيم المتميز وخروج المرضي والعاملين بشكل يدل على مدي وعيهم بأهمية تجربة الإخلاء.