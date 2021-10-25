ضبط 18 نرجيله في حملة على مقاهي «سيدي غازي» بكفر الشيخ

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نظم مجلس مدينة سيدى غازى بمحافظة كفر الشيخ، عدداً من الحملات منها حملات ازالة التعديات والاشغالات، وحملات نظافة وتجميل، وصيانة كشافات الانارة، وحملات لضبط المخالفين من أصحاب المقاهي، ورفع المتولد اليومي من القمامة، تنفيذا لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيبخ، وأسفرت عن ضبط 18 نرجيلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكداً على استمرار الحملات على المطاعم والمقاهي، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وقام على سلامة، رئيس مدينة سيدي غازي بمتابعة أعمال صيانة كشافات إنارة عامة بشوارع ومداخل ومخارج المدينة والتوابع، واستمرار صيانة وإصلاح أعطال أعمدة الإنارة، وصيانة وشد سلك الفرد الخامس على الأعمدة، وتغير الأسلاك المتهالكة وإزالة الشدات المخالفة، والعمل على تطوير ورفع كفاءة الانارة العامة.

كما تابع سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال تكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل مناطق المدينة المختلفة، ورفع القمامة والمتولد اليومي ومسح وتمهيد ورفع التراكمات من جانبي الطريق ونقلها للمقلب الرئيس والتخلص منها بكافة المناطق والشوارع والميادين بالمدينة، مؤكداً على ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بها.