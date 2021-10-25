تفاصيل جولة محافظ القليوبية بحي غرب شبرا الخيمه والطريق الدائري ( صور)

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قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، بمتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة أنفاق المشاة بحي غرب شبرا الخيمة (نفق ناصر- نفق النيل- نفق الجوازات) بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير تلك الأنفاق، التي تمثل أهمية خاصة لعبور المشاة ما بين ميدان المؤسسة، وميدان أحمد عرابي بشبرا الخيمة.

وقال في بيان اليوم، الاثنين، إن المحافظ استمع إلى شرح تفصيلي من المهندس وليد صلاح من الشركة القائمة على أعمال التطوير، حيث تم الإنتهاء من عزل الأنفاق للقضاء على أي تسريبات للمياه داخل الأنفاق، وفقا للتقرير المقدم من الاستشاري، وذلك بالإضافة إلى تغطية الأرضية والحوائط بالرخام ودهان المداخل والمخارج وعمل الإضاءة الكافية لإنارة الأنفاق .

وأضاف المحافظ، الجولة بتفقد أعمال رفع كفاءة مجزر حي غرب شبرا الخيمة، ويقوم بتنفيذ أعمال التطوير جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ويقع على مساحة 2850 متر2 ويخدم أهالى مدينة شبرا الخيمة ويستوعب أكثر من 100 رأس يوميا، إذ يتكون المجزر من 3 عنابر للذبح وثلاجة وخزان للمياه وخزان للصرف، حيث تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتركيب أجهزة ومعدات الجزارة الآلية. كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة كوبرى ميت نما، حيث يبلغ عرض الكوبري 10متر بتكلفة ١٣ مليون جنيه، وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء والتسليم في الموعد المحدد.

تابع المحافظ إزالة 62 حالة كمرحلة ثالثة للمباني المتعارضة مع أعمال توسعة الطريق الدائري بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من تنفيذ إزالة العقارات المتعارضة بعد صرف التعويضات لأصحاب العقارات لدفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وعربات النقل لإزالة مخلفات هدم المباني أولا بأول.