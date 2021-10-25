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الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

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الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ
وصف البلاد بأنها واحة للأمن والاستقرار

الرئيس المصري يلغي حالة الطوارئ

ألغى الرئيس المصري عبد الفتاح ، اليوم (الاثنين) حالة الطوارئ في البلاد.

وقال "السيسي" عبر حسابه في "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة".

وأضاف: "ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأشار إلى أن هذا القرار الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية، بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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