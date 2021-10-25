الدوري المصري..11 هدفًا في مبارتين

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شهدت أول مباراتين في الموسم الجديد من الدوري المصري تسجيل 11 هدفا، بمعدل يزيد عن الـ5 أهداف في كل مباراة.

واستضاف سموحة نظيره الاتحاد السكندري، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الإسكندرية، في ثاني مباريات الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري.



وشهدت المباراة حالة كبيرة من الإثارة، بعدما نجح الاتحاد السكندري في العودة من بعيد، وإدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، بعدما كان متأخرا بفارق 3 أهداف.



وسجل سموحة 3 أهداف في الشوط الأول عن طريق صديق كالابا في الدقيقة 12، ومروان حمدي في الدقيقة 18، ومحمد شكري في الدقيقة 38.

احمد علي مهاجم الاتحاد السكندري - صورة أرشيفية

وفي غضون 20 دقيقة، نجح الاتحاد السكندري في تعديل النتيجة، حيث سجل فوزي الحناوي الهدف الثاني في الدقيقة 71، قبل أن يضيف سعيدو سيمبوري الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 87.

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وفي الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، نجح الأنجولي مابولو في تسجيل الهدف الرابع للاتحاد، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4.

وبذلك حصد كل من الاتحاد السكندري وسموحة أول نقطة في الموسم الجديد من الدوري المصري، ليحتلا الوصافة بشكل مؤقت خلف البنك الأهلي صاحب الصدارة.

وشهدت مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش تسجيل الأول لثلاثة أهداف مقابل لاشئ ، ليرتفع بذلك رصيد الأهداف في الدوري المصري إلى 11 هدفا حتى الان.