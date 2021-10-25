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محمد صلاح وجماهير ليفربول.. «مو» يوجه رسالة قوية لهم بعد خماسية مانشستر يونايتد

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محمد صلاح وجماهير ليفربول.. «مو» يوجه رسالة قوية لهم بعد خماسية مانشستر يونايتد محمد صلاح وجماهير ليفربول.. «مو» يوجه رسالة قوية لهم بعد خماسية مانشستر يونايتد

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محمد صلاح قال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «مع هذا الفريق، الفوز يجب أن يكون خيارنا الوحيد»، وأرفق النجم المصري مع الرسالة صورا من احتفالاته بأهدافه خلال مباراة مانشستر، فضلا عن خروجه بكرة الهاتريك من مسرح الأحلام.

وأحرز لاعب تشيلسي السابق 3 أهداف في شباك يونايتد، أمس، كما مرر كرة الهدف الأول لزميله نابي كيتا وتمكن صلاح من الانفراد بصدارة هدافي البريميرليج، بعدما وصل إلى هدفه العاشر في المسابقة، متقدما على مطارده الإنجليزي جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، بفارق 3 أهداف.

المصرى اليوم

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