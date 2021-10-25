الأهلي يعقد جلسة أخيرة مع أجاي

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استقر مسؤولى النادى الاهلي، على عقد جلسة اخيرة مع النيجيري جونيور اجاي، لاعب الفريق الذى تم وضعه على قائمة الانتظار بعدما خرج اللاعب من حسابات بيتسو موسميانى المدير الفنى للفريق خلال المرحلة المقبلة، حيث يامل النادى الاهلي فى حل ازمة اللاعب بشكل ودي ، وفسخ التعاقد بالتراضي، بعدما اختلفت وجهات النظر بين الطرفان

حيث ابلغ النيجيري جونيور أجايي إدارة النادي الأهلي برفضه عدم صرف نسبة المشاركة له عن الموسم الجديد، خاصة أن عقده لا يحمل بند يخص نسبة المشاركة، فضلا عن طلبه الحصول على قيمة عقده بالكامل سواء في حالة المشاركة أو في حالة عدم المشاركة، معلناً ، رفضه تحمل غرامة الـ300 ألف جنيه والتي تم فرضها على لاعبي الأهلي بسبب خسارة لقب السوبر المصري، بعد الخسارة امام طلائع الجيش بركلات الترجيح ، ورفض المهاجم النيجيري التواجد بقائمة الانتظار تمسك بالحصزل على 900 الف دولار وهى قيمه عقده بالكامل فى الموسم الاخير له مع القلعة الحمراء من اجل فسخ عقده بالتراضي وهو الامر الذى يرفضه مسؤولى القلعة الحمراء و عرضوا حصول اللاعب على نصف قيمة عقده فقط