إقالة سولشاير تقترب.. اجتماع مهم في مانشستر لحسم مصير المدرب

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يدور جدل كبير خلال الساعات الماضية داخل أروقة نادي مانشستر يونايتد حول مصير المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير على رأس الإدارة الفنية للفريق بعد الخسارة المذلة أمام الغريم التقليدي ليفربول أمس السبت.

وسقط مانشستر يونايتد على أرضه أمس السبت بنتيجة مذلة صفر - 5 أمام نظيره فريق ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في ليلة تألق فيها الفرعون المصري محمد صلاح وسجل 3 أهداف "هاتريك" في خماسية فريقه.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن أن مسؤولي النادي يبحثون حالياً مستقبل سولشاير وإمكانية إقالته من تدريب الفريق.

وكتبت صحيفة "الجارديان" البريطانية الشهيرة أن النادي يفكر جديًا بشأن مستقبل سولشاير مع النادي، وقد يتأخر القرار حتى وقت لاحق من اليوم الاثنين.

كما أوضحت التقارير أن مدير نادي مانشستر يونايتد ريتشارد آرنولد ألغى كافة مواعيده اليوم الاثنين من أجل عقد اجتماع ومحادثات مع عائلة جلايزر المالكة للنادي الإنجليزي العريق.