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المقاصة يفاجىء الجميع ويطلب اللعب فى الاسكندرية

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المقاصة يفاجىء الجميع ويطلب اللعب فى الاسكندرية المقاصة يفاجىء الجميع ويطلب اللعب فى الاسكندرية

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تقدم مجلس إدارة المقاصة، بطلب إلى رابطة الأندية المحترفة من خلال خطابًا رسميًا يطالب خلاله من أجل استضافة مباريات الفريق الفيومي في الموسم الجديد بستاد السويس .

وطلب مسئولو المقاصة، إقامة مباريات الفريق بستاد الإسكندرية، بعد رفض رابطة الأندية، إقامة مباريات الدوري على الفيوم.

وقال محمد محمود عبدالرازق رئيس هيئة ستاد الإسكندرية «وافقنا على استضافة مباريات المقاصة».

وأضاف: الأمر أصبح الآن في يد رابطة الأندية المحترفة«.

وكان المقاصة الذي سيتم تغيير اسمه إلى «هويدي»، سيخوض مبارياته في أول 8 جولات بالدوري، على ستاد الكلية الحربية.

ولدى المقاصة في أول 8 أسابيع، 4 مباريات على ملعبه أمام الجونة وسيراميكا والاتحاد السكندري والشرقية للدخان.

المصرى اليوم

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