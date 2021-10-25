الرقابة المالية تمنع المتعاملين معها للدخول الي مقر الهيئة .... تعرف علي السبب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني رسالة للمتعاملين معها تنبه إلى عدم إمكانية السماح لهم بدخول مقرها الكائن بالقرية الذكية لإنهاء أية إجراءات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا، .

وقالت الهيئة عبر موقعها الالكتروني في خبر رسمي ان ذلك القرار ياتي تنفيذا لقرارات " اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا" برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 / 10/2021 وما تضمنته من عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح الوقاية م مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).

وقد تقرر عدم السماح بدخول أي من المتعاملين إلى مقر الهيئة الرقابة المالية – سواء الأفراد المقدم لهم الخدمات او ممثلي الجهات المتعاملة مع الهيئة لإنهاء إجراءاتهم بالهيئة – إلا بعد تقديم ما يفيد تلقيه جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد أو شهادة PCR، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021.