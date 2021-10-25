أخبار عاجلة

بني سويف تبحث حلول مشكلة المياه الجوفية بقرية الدوالطة -
وزير التموين: لا يوجد اعتماد مالي لإضافة مواليد جديدة على البطاقات -
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا -
أستاذ فيروسات: 30% من سكان الأرض لديهم مناعة ضد كورونا -
نقيب الفلاحين : المزارع «تاه» بين انهيار أسعار الخضراوات وارتفاع الحبوب -
محافظ بني سويف يشارك بجلسة دور الشباب في مواجهة التغيرات المناخية -
وصول أولى رحلات شركة طيران Lufthansa من ميونخ إلى مرسى علم -
مستشار الموارد المائية بأبو ظبى : قمة «جلاسكو» نقطة تحول نحو عالم أكثر أمانا -
حمادة أنور: أول مرة أرى طلائع الجيش بهذا المستوى السيئ -
مونشنجلادباخ يهزم بوخوم في الدوري الألماني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

الرقابة المالية تمنع المتعاملين معها للدخول الي مقر الهيئة .... تعرف علي السبب

Print
الرقابة المالية تمنع المتعاملين معها للدخول الي مقر الهيئة .... تعرف علي السبب الرقابة المالية تمنع المتعاملين معها للدخول الي مقر الهيئة .... تعرف علي السبب

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

نشرت الهيئة العامة للرقابة المالية على موقعها الإلكتروني رسالة للمتعاملين معها تنبه إلى عدم إمكانية السماح لهم بدخول مقرها الكائن بالقرية الذكية لإنهاء أية إجراءات إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح كورونا، .

وقالت الهيئة عبر موقعها الالكتروني في خبر رسمي ان ذلك القرار ياتي تنفيذا لقرارات " اللجنة العليا لإدارة أزمة " برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 17 / 10/2021 وما تضمنته من عدم السماح لأى مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على لقاح الوقاية م مرض فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ).

وقد تقرر عدم السماح بدخول أي من المتعاملين إلى مقر الهيئة الرقابة المالية – سواء الأفراد المقدم لهم الخدمات او ممثلي الجهات المتعاملة مع الهيئة لإنهاء إجراءاتهم بالهيئة – إلا بعد تقديم ما يفيد تلقيه جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد أو شهادة PCR، وذلك اعتبارا من الأول من ديسمبر 2021.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجّل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 46 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فلسطين تسجل 5 وفيات و237 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيسبوك تضع قيودًا على المعلومات الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا للأطفال

فيسبوك تضع قيودًا على المعلومات الخاطئة حول لقاح فيروس كورونا للأطفال