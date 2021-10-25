متعب: نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة

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أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أنه يتشرف بوجوده فى رابطة الأندية والتى تدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية: "نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة عن طريق عودة الجماهير وتحسين جودة نقل المباريات وعمل جدول منتظم للمسابقة".

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يقود الحكم نادر قمر الدولة أول مباراة في الدوري الجديد للموسم الجديد ، والتي تجمع فريقي البنك الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر لها في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على ستاد بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

بينما يدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة فيوتشر و فاركو ، ويدير عبد العزيز السيد مباراة سموحه و الاتحاد السكندري.