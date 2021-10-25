أخبار عاجلة

"صحة القنفذة" : عدد المستفيدات من حملة سرطان الثدي تجاوز الـ10 آلاف مستفيدة -
قادة مجموعة العشرين يتفقون على اتخاذ إجراءات فعَّالة للحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية -
خروج 10 سائحين من المستشفى في واقعة التسمم الغذائي بالغردقة -
المالية تكشف تفاصيل تطبيق نظام استرداد ضريبة القيمة المضافة للسائحين -
الزمالك يكشف عن موقف أوباما من المشاركة في مباراة القمة -
حمادة أنور: أداء الزمالك غير مقنع..وأوباما أهم لاعب في الفريق -
كارتيرون بعد الفوز على الجيش: الأهلي المُرشح الأول للفوز بالدوري -
خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام طلائع الجيش -
لاعب الأهلي السابق: رفضت «شنطة فلوس» من الزمالك بسبب 18 ثانية مع الخطيب .. فيديو -
الملك لقائدي البحرين والكويت: جسدتما التضامن والوحدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

متعب: نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة

Print
متعب: نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة متعب: نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أنه يتشرف بوجوده فى رابطة الأندية والتى تدير الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وقال متعب فى تصريحات تلفزيونية: "نريد إعادة الكرة المصرية لمكانتها الكبيرة عن طريق عودة الجماهير وتحسين جودة نقل المباريات وعمل جدول منتظم للمسابقة".

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة عصام عبد الفتاح، حكام مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يقود الحكم نادر قمر الدولة أول مباراة في الدوري الجديد للموسم الجديد ، والتي تجمع فريقي البنك الأهلي أمام طلائع الجيش المقرر لها في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين على بتروسبورت في مواجهة قوية للفريقين حيث يرغب كل منهما في تدشين بداية مميزة مع بداية الموسم.

بينما يدير الحكم الدولي محمد معروف مباراة فيوتشر و فاركو ، ويدير عبد العزيز السيد مباراة سموحه و الاتحاد السكندري.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد برج العرب قبل مواجهة طلائع الجيش

لاعبو الزمالك يعاينون أرضية استاد برج العرب قبل مواجهة طلائع الجيش

حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش

حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب لمواجهة طلائع الجيش

استاد القاهرة يكشف آخر استعداداته لاستقبال قمة الكرة المصرية

استاد القاهرة يكشف آخر استعداداته لاستقبال قمة الكرة المصرية

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟

ماذا يحوي دولاب محمد صلاح في غرفة تغيير الملابس باستاد أنفيلد ؟