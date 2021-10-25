الخطيب يستعد للسفر الى فرنسا للعلاج

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن تطورات حالة محمود الخطيب رئيس النادى بعد تعرضه لوعكة صحية الزمتة التواجد فى إحدى المستشفيات.

وقال مصدر بالنادى، أن الطبيب الفرنسى المتابع لحالة رئيس الأهلى طلب سفره الى فرنسا لاجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليه، ويدرس الخطيب السفر قريبا أو تأجليها الى ما بعد الإنتخابات التى ستجرى يومى 25 و26 نوفمبر المقبل وذلك وفقا لحالتة.

وأضاف المصدر أن الخطيب حصل على حقنة بسبب مشاكل فى العين اليمنى، وبعدها إستقرت حالة العين، وينتظر خروجه من المستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، وطلب الفريق الطبى المعالج من الخطيب التزام الراحة تماما لمدة أسبوع .