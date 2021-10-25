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سولشاير يتحدى جماهير مانشستر يونايتد: لن استقيل

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سولشاير يتحدى جماهير مانشستر يونايتد: لن استقيل سولشاير يتحدى جماهير مانشستر يونايتد: لن استقيل

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أحبط النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد جماهير الشياطين الحمر حول العالم عقب مباراة الفريق أمام نظيره ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، بعد التصريحات التي أطلقها حول مستقبله.

وأذل ليفربول فريق مانشستر يونايتد وتغلب عليه بنتيجة 5-صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب أولد ترافورد في مانشستر.

ووجهت الجماهير في مانشستر سهام الانتقادات للمدرب سولشاير وحملته جانباً كبيراً من مسؤولية الخسارة المذلة أمام الغريم التقليدي ليفربول.

ونقلت صحيفة "صن" البريطانية الشهيرة تصريحات سولشاير عقب مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والتي أكد فيها أنه لن يستقيل من تدريب الشياطين الحمر وأنه مستمر مع جهازه الفني ولديه ثقة كبيرة في الجهاز الفني وأنه يؤدي المطلوب منه.

وأضاف : ستكون مهمة صعبة ، وسيكون اللاعبون محبطين، لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الشخصية داخل الفريق وقادرون على العودة في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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