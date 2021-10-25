الشناوي يغيب عن قمة الأهلي والزمالك

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قال الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، لن يلحق بمباراة القمة أمام الزمالك في إطار الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري.

وصرح شوبير إذاعيًا"محمد الشناوى ينفذ برنامجه التأهيلى بنجاح كبير ولكن فكرة وجوده بمباراة الزمالك صعبة للغاية، حتى لو الحارس أصبح سليم من الناحية الطبية فلن يشارك بسبب فورمة المباريات التى افتقدها بالفترة الأخيرة".

وواصل : "محمد الشناوى سوف يغيب عن المباراة التى تلى مباراة الزمالك كمان لرغبة جهاز الاهلى فى تجهيزه فنياً وبدنياً حتى يصبح لائقاً تماماً للعودة لعرين المارد الأحمر".

واختتم شوبير: "مش عارف موسيمانى منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم ليه مع انهم اتمرنوا امبارح والماتش يوم الاربعاء ، كان الافضل يريحوا امبارح ويتمرنوا انهارده طالما ناوى تديهم إجازة".

يذكر أن محمد الشناوي قد تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة الإياب بين مصر وليبيا في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.