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المصري يسعى لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

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المصري يسعى لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين المصري يسعى لإنهاء أزمة مستحقات اللاعبين

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وعد مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي البورسعيدي، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة، خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأكد مسؤولي المصري للاعبين إنهم سبصرفوا قسط من مستحقاتهم المتأخرة من الموسم الماضي، قبل مباراة غزل المحلة، في مسابقة الدوري الممتاز، على أن يتم تأجيل صرف مقدمات عقود الموسم الجديد، لحين انتعاش خزينة النادي بوصول دفعة جديدة، من قيمة صفقة انتقال أحمد رفعت، لصفوف فيوتشر.

وكان لاعبو الفريق البورسعيدي قد عقدوا جلسة مع عبدالحليم علي، مدير الكرة، من أجل التدخل لدي إدارة النادى لسرعة حل أزمة المستحقات المالية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

المصرى اليوم

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