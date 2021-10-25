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الأهلي يعسكر الثلاثاء إستعدادا لمواجهة الاسماعيلى

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الأهلي يعسكر الثلاثاء إستعدادا لمواجهة الاسماعيلى الأهلي يعسكر الثلاثاء إستعدادا لمواجهة الاسماعيلى

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يختتم الفريق الكورى الأول بالنادى الأهلى تدريباتة غدا الثلاثائعلى ملعبه إستعدادا لبدء مشواره بالدورى وينتظر أن يتضمن مران اليوم مراجعة الخطة التي سيخوض بها الفريق المباراة بجانب التركيز على بعض الجمل الفنية التي يرغب موسيمانى في تطبيقها بالمباراة لضمان جاهزية كل العناصر للمباراة.

وحرص موسيمانى على الاجتماع مع اللاعبين قبل مران أمس شدد خلال الجلسة على ضرورة تقديم أداء رائع مع الفوز لاعادة الأهلى إلى سابق عهده، كما طالبهم بتنفيذ التعليمات واللعب الجماعى لبدء مرحلة جديدة مع بداية الموسم الجديد، وحذرهم من التهاون والاستهتار لتجنب ما حدث في الموسم الماضى الذي شهد ضياع العديد من النقاط التي أفقدت الفريق درع الدورى والسوبر المصرى، ويعلن المدير الفنى عقب المران الاخير قائمة الـ18 التي ستدخل معسكر مغلق للمبيت ليلة المباراة، فيما تقرر إجراء تعديلات على لائحة الفريق لزيادة مكافأة الفوز في المباراة وذلك لتحفيز اللاعبين على الإجتهاد خلال المباريات .

المصرى اليوم

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