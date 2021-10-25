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الأهلى يكشف عن قميصه الجديد (صورة)

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الأهلى يكشف عن قميصه الجديد (صورة) الأهلى يكشف عن قميصه الجديد (صورة)

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كشف النادي الأهلي اليوم الإثنين، بشكل رسمي النقاب عن التصميم الجديد لقميصه الخاص بالموسم الذي ينطلق اليوم.

ويرتدي الأهلي القميص الأحمر، زيه التقليدي والمعتاد استعدادا لبدء الموسم الجديد، كما كشف الأهلي قميصه الاحتياطي، الذي يحمل اللون الأسود المدون عليه شعار النادي باللون الأحمر.

ويلتقي الأهلي، بعد غدٍ الأربعاء، الإسماعيلي، في الأسبوع الأول من الدوري الممتاز، ويسعى الفريق الأحمر لاستعادة لقب الدوري مرة أخرى هذا الموسم، بعد خسارته لصالح غريمه التقليدي في الموسم الماضي.

وحصل الأهلي على راحة من التدريبات الجماعية اليوم الإثنين، ويعود الفريق للتدريبات بشكل طبيعي غدًا استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

المصرى اليوم

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