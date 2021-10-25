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سولسكاير: لن أرحل عن مانشستر وبرىء من خماسية ليفربول

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سولسكاير: لن أرحل عن مانشستر وبرىء من خماسية ليفربول سولسكاير: لن أرحل عن مانشستر وبرىء من خماسية ليفربول

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يرى النرويجي أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، أن فريقه وصل إلى أدنى مستوى ممكن، خلال الخسارة 0-5 أمام ليفربول، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال سولسكاير، في تصريحات أبرزتها صحيفة ذا صن «الهدف الرابع للريدز أنهى المباراة بالنسبة لنا».

وأضاف المدرب النرويجي «لقد قطعت شوطا كبيرًا، لقد قطعنا شوطا كبيرًا كمجموعة. نحن قريبون جدًا من الاستسلام الآن، لكني لن أستقيل وبرىء من خماسية ليفربول».

وتابع «ستكون مهمة صعبة، وسيكون اللاعبون محبطين، لكن هناك الكثير من اللاعبين أصحاب الشخصية داخل الفريق».

وشدد «نعلم أننا في أدنى مستوى، ولا يمكننا أن نشعر بأسوأ من هذا. دعونا نرى كيف سنتعامل مع هذا الأمر».

يذكر أن مانشستر يونايتد بات في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة، بفارق 8 نقاط عن تشيلسي صاحب الصدارة.

المصرى اليوم

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