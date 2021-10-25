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شوبير يكشف أسباب عدم إنضمام «نجلته» لقائمة محمود الخطيب

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شوبير يكشف أسباب عدم إنضمام «نجلته» لقائمة محمود الخطيب شوبير يكشف أسباب عدم إنضمام «نجلته» لقائمة محمود الخطيب

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قال أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، إنه لم يرحب بتواجد ابنته كعضوة مجلس إدارة بالنادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تصريحات تليفزيونية :«لم أُرحب ولم أتحمس لفكرة دخول ابنتي للانتخابات، أحب الأهلي للنادي الأهلي، ومؤمن بأن ما به من نعمة وفضل فهو من الله سبحانه وتعالى ثم الأهلي، أحب أن تكون سلمى عضوة مجلس إدارة ولكن حين قيل لي لم أكن متحمسًا».

وأتم نجم الكرة المصرية والأهلي السابق، تصريحاته بقوله:«هي حزينة مني لأنني لم أتحدث مع محمود الخطيب أو لجنة الحكماء».

المصرى اليوم

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