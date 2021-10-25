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الخصاونة : مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة كورونا

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الخصاونة : مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة كورونا الخصاونة : مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة كورونا

جى بي سي نيوز  :- آشار رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة إلى أن مستوى أرقام البطالة ارتفعت خلال فترة جائحة "كورونا"، لافتاً إلى أن القطاع العام لا يمكنه التصدي وحده للحد من البطالة حيث لا بد من التشبيك بين القطاعين العام والخاص، وبناء شراكة حقيقية بينهما للإسهام في حل المشاكل الأساسية خاصة الفقر والبطالة.
وبين أهمية الفروع الإنتاجية وصندوق التنمية والتشغيل لتمويل المشاريع وورش العمل في لواء الأغوار الشمالية، مشيرا إلى أن تعمل على إعداد الخطة الزراعية والتي ستعلن عنها قريباً.
وفيما يتعلق بتعرفة الطاقة، أوضح الخصاونة أن التعرفة الكهربائية الجديدة ستطبق في الربع الأول من العام المقبل، مبينا أن الوفر المتحقق منها سيتم تخصيصه لدعم عدد من القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعي.

جي بي سي نيوز

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