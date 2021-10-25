«الضرائب» تكرم العاملين فى مركز الاتصالات المتكامل .. وعبدالقادر: حريصون على تكريم المتميزين

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كرمت مصلحة الضرائب المصرية العاملين بمركزالإتصالات المتكامل التابع لها، فيما أكد رضا عبدالقادر، رئيس المصلحة، إهتمام الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية بالمركزباعتباره أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، ما يُسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي.

لفت عبدالقادر- اليوم- إلى توجيهات الوزيرالمستمرة بضرورة أن يخضع المركزللتطويرالمستمرومراعاة الارتقاء بمهارات الكوادرالبشرية.

وأشارإلى حرص المصلحة على تكريم المتميزين من أبنائها، في جميع القطاعات لتشجيعهم على مواصلة العمل الجاد بما يسهم في مواجهة أي تحديات والإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال إن العنصرالبشرى له الدورالأكبرفى نجاح أي منظومة متطورة، مضيفا أن التطويرالذى تشهده المصلحة حاليًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأوضح رضا عبدالقادرأن مركزاتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، والتى تعتمد عليها المصلحة وأحد الأدوات الهامة لمد جسورالتواصل الفعَّال والمستمر مع المجتمع الضريبي، ولذلك تحرص المصلحة على توفيرالتدريب المستمرللعاملين بمركزالاتصالات المتكامل للإرتقاء بمهاراتهم العملية.

وأشارإلى الدورالذى يقوم به مركزالاتصالات المتكامل في الرد على تساؤلات الممولين ورفع كفاءة المنظومة الضريبية من خلال تحليل استفسارات الممولين بما يُسهم في تحديد العقبات على النحوالذى يساعدنا في إزالتها بإجراءات تنفيذية تضمن الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة، وفت إلى ارتفاع معدلات أداء مركز الاتصالات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 بنسبة تتراوح بين 145% إلى 729 % في بعض الشهور مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.

وأكد رئيس المصلحة أن هناك زيادة كبيرة في نسبة أعداد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصالات المتكامل والتي وصلت في أشهر يناير وفبراير ومارس وابريل 2021 لنسبة ( 470 %، 500 %، 730 %، 185 % ) على التوالي مقارنة بأعداد المكالمات الواردة للفترة المثيلة في السنة السابقة، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في اعداد المكالمات الواردة (كبار الممولين ) خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 حيث بلغ عدد المكامات 133238 مكالمة بنسبة 63 % مقارنة بعدد المكالمات الواردة (العملاء العاديين) والتى بلغ عددها 78769 مكالمة بنسبة 37 % من إجمالى المكالمات خلال هذه الفترة .

في نفس السياق كرم الدكتورالسيد صقر، رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز والمشرف العام على مركزالاتصالات المتكامل بتكريم العاملين بالمركز، ويبلغ عددهم ما يقرب من 60 ومنحهم شهادات تقدير.

وأكد خلال لقائه العاملين بمركزالاتصالات أهمية المرحلة القادمة لاسيما انها تشهد تطبيق الدمج بين مأموريات المصلحة ( دخل، قيمة مضافة )، ما يجعل الممول يتعامل مع أكثرمن منظومة جديدة، لافتًا إلى وضع المصلحة لخطة لكيفية التعامل مع المجتمع الضريبى خلال المرحلة القادمة، والتى تتطلب العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمجتمع الضريبى، والنظرإلى احتياجاته والعمل على تلبيتها، وكذلك العمل على حل مشكلاته بأسرع وقت لمساعدة المجتمع الضريبى على القيام بالتزاماته بشكل ميسر وبأحسن صورة.