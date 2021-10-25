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مسؤول بـ«الضرائب»: المرحلة المقبلة تشهد تطبيق دمج مأموريات المصلحة من دخل وقيمة مضافة

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مسؤول بـ«الضرائب»: المرحلة المقبلة تشهد تطبيق دمج مأموريات المصلحة من دخل وقيمة مضافة مسؤول بـ«الضرائب»: المرحلة المقبلة تشهد تطبيق دمج مأموريات المصلحة من دخل وقيمة مضافة

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أكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع المناطق الضريبية بمصلحة الضرائب المصرية، خلال لقائه بالعاملين بمركز الاتصالات إن المرحلة القادمة تعد مرحلة هامة تشهد تطبيق الدمج بين مأموريات المصلحة ( دخل، قيمة مضافة )، ما يجعل الممول يتعامل مع أكثر من منظومة جديدة .

كشف صقر عن وضع المصلحة خطة لكيفية التعامل مع المجتمع الضريبى خلال المرحلة القادمة، والتى تتطلب العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمجتمع الضريبى، والنظر إلى احتياجاته والعمل على تلبيتها، وكذلك العمل على حل مشكلاته بأسرع وقت لمساعدة المجتمع الضريبى على القيام بالتزاماته بشكل ميسر وبأحسن صورة.

وأوضح أنه حرصًا من المصلحة على قيام العاملين بمركز الاتصالات بدورهم ورفع كفائتهم وتقديم خدمة متميزة، تقوم بتوفير التدريب اللازم والمستمر على كافة المستجدات الضريبية والتطورات الفنية والتكنولوجية على المنظومة الضريبية، لافتًا إلى جهود العاملين بالمركز وقيامهم بحضور الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية، مشيرًا إلى أن مركز الاتصالات المتكامل يقوم باستقبال كافة الاستفسارات من خلال الاتصال بالخط الساخن (16395 )، أو من خلال البريد الإلكتروني info@eta.gov.eg .

المصرى اليوم

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