«التهرب الجمركي» تحرر 4 محاضر ضبط لشركات بددت أقمشة وملابس وأحذية وشنط

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حررت إلإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى بالمنطقة الوسطى والجنوبية التابعة لقطاع إلالتزام التجارى 4 محاضرضبط جمركى لعدة شركات قامت بتبديد كمية من الأقمشة والملابس والأحذية والشنط بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصديررقم 118 لسنة 1975 واللآئحة المنفذة لقواعد الإستيراد والتصديروالقرارات والتعليمات المنظمة بهذا الخصوص .

وحسب بيان لمصلحة الجمارك – الإثنين- قامت عدة شركات بإستيراد مشمول 14 شهادة جمركية بنظام الوارد النهائي وأفرجت عن مشمولها مؤقتا تحت التحفظ للتخزين خارج الدائرة الجمركية بمخازن الشركات لحين ظهورنتائج الفحص النهائي من الجهة الرقابية المختصة وهي الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات .

اضاف: وردت نتيجة الفحص من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالرفض النهائي للمشمول معمليا ووجوب إعادة تصديره أو إعدامه ولم تقم الشركتان بإتخاذ أية إجراءات لإعادة تصديرالأصناف الواردة أو إعدامها.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة أحمد عيد الحلو، مديرإدارة السلع تحت التحفظ، ضمت كل من ايهاب عبدالله، وإسلام شكرى، ونانى راشد، ومحمد جاب الله، وعادل عبدالفتاح، ووليد والى، وسهام عمر، مديرإدارة الشؤون الفنية، لدراسة المستندات والتوجه لمقرالشركتين بالعناوين المذكوربالمستندات، حيث تبين للجنة عدم وجود مقرأومخازن خاصة بالشركتين بالعناوين الواردة بالمستندات.

وبلغت القيمة للأغراض الجمركية ٤ مليون و٩٥٩ ألف و٦٨٨ جنيه. فيما بلغت التعويضات الجمركية المستحقة ١٤ مليون و٨٧٩ ألف و٦٤ جنيه .

وقررعبدالناصرمحمد، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريرمحاضرالضبط الجمركى لهذه الشركات .

ويأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي.