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محمد صلاح حديث صحف إنجلترا.. «مو» بطل فيلم فضيحة مانشستر

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محمد صلاح حديث صحف إنجلترا.. «مو» بطل فيلم فضيحة مانشستر محمد صلاح حديث صحف إنجلترا.. «مو» بطل فيلم فضيحة مانشستر

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القت الصحف الإنجليزية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على السقوط المدوي لمانشستر يونايتد على ميدانه أمام ليفربول بخماسية نظيفة، أمس الأحد، في قمة مباريات البريميرليج.

وعنونت صحيفة ديلي إكسبريس «هذا هو اليوم الأكثر ظلمة لي.. لكن أولي سولسكاير لم يغادر».

وكتبت صحيفة الجارديان «تاريخ وإذلال.. اليوم الأكثر ظلمة لسولسكاير، بعدما حطم هاتريك صلاح الأرقام القياسية».

أما صحيفة التايمز عنونت «إذلال تام».

وكتبت ديلي ميل «إذلال.. سولسكاير يتعهد بالقتال، لكن فوضى ليفربول هي اليوم الأكثر ظلمة».

وعنونت ديلي تليجراف «سولسكاير يرفض المغادرة بعد الفوضى.. ماجواير يعتذر للجماهير بعد الإذلال».

وكتبت «ميرور»مدرب المان يونايتد يتعهد بالقتال بعد يومه المظلم«.

وعنونت ستار سبورت «الساعة المظلمة.. 5 أهداف وبطاقة حمراء في 60 دقيقة، لكن أولي يتعهد بالقتال».

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