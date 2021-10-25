رئيس مصلحة الضرائب يُكرّم العاملين في مركز الاتصالات المتكامل (صور)

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أكد رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزيرالمالية يولي اهتمامًا كبيرا بمركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب باعتباره أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، وأحد الآليات الرئيسية لبناء الوعي الضريبي، وأدوات قياس الرأى العام الداعمة لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب، بما يُسهم في جودة التخطيط الاستراتيجي.

وأشار عبدالقادر خلال تكريمه العاملين بمركز الاتصالات المتكامل، الإثنين، إلى توجيهات وزيرالمالية المستمرة بضرورة أن يخضع هذا المركزللتطوير المستمرومراعاة الارتقاء بمهارات الكوادرالبشرية.

وأشارعبدالقادرإلى حرص المصلحة على تكريم المتميزين من أبنائها، في جميع قطاعات المصلحة، وذلك تشجيعًا لهم على مواصلة العمل الجاد بما يسهم في مواجهة أي تحديات والإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الأهداف المنشودة، وليكونوا قدوة لزملائهم، قائلًا إن العنصر البشرى له الدورالأكبر في نجاح أي منظومة متطورة، لافتًا إلى التطوير الذي تشهده المصلحة حاليًا تحقيقًا لرؤية مصر 2030 .

وأوضح أن مركزاتصالات مصلحة الضرائب يُعد أحد المنصات التفاعلية المتطورة مع المجتمع الضريبي، والتى تعتمد عليها مصلحة الضرائب المصرية، وأحد الأدوات الهامة لمد جسور التواصل الفعَّال والمستمر مع المجتمع الضريبي، خاصة خلال هذه الفترة الهامة التي تمر بها المصلحة، ولذلك تحرص المصلحة على توفير التدريب المستمر للعاملين بمركز الاتصالات المتكامل للإرتقاء بمهاراتهم العملية.

وأشار «عبدالقادر» إلى الدور الذي يقوم به مركز الاتصالات المتكامل في الرد على تساؤلات الممولين ورفع كفاءة المنظومة الضريبية من خلال تحليل استفسارات الممولين بما يُسهم في تحديد العقبات على النحو الذي يساعدنا في إزالتها بإجراءات تنفيذية تضمن الوصول إلى منظومة ضريبية متطورة، مشيرًا إلى ارتفاع معدلات أداء مركز الاتصالات خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 بنسبة تتراوح بين 145% إلى 729 % في بعض الشهور مقارنة بنفس الفترة خلال العام السابق.

وأضاف «رئيس مصلحة الضرائب المصرية» أن هناك زيادة كبيرة في نسبة أعداد المكالمات الواردة إلى مركز الاتصالات المتكامل والتي وصلت في أشهر يناير وفبراير ومارس وابريل 2021 لنسبة ( 470 %، 500 %، 730 %، 185 % ) على التوالي مقارنة بأعداد المكالمات الواردة للفترة المثيلة في السنة السابقة، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في اعداد المكالمات الواردة (كبار الممولين ) خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 حيث بلغ عدد المكامات 133238 مكالمة بنسبة 63 % مقارنة بعدد المكالمات الواردة (العملاء العاديين) والتى بلغ عددها 78769 مكالمة بنسبة 37 % من إجمالى المكالمات خلال هذه الفترة .

وتنفيذًا لتوجيهات رئيس المصلحة قام الدكتور «السيد محمود صقر رئيس قطاع شؤون المناطق والمنافذ والمراكز والمشرف العام على مركز الاتصالات المتكامل» بتكريم العاملين بمركز الاتصالات المتكامل ويبلغ عددهم ما يقرب من 60 ومنحهم شهادات تقدير، قائلًا لهم «أنتم من العناصر المتميزة في المصلحة وفخر لها، وفى انتظاركم مستقبل واعد لأنكم على علم كامل بكل الجوانب الفنية والتكنولوجية بالمصلحة».

وأشاد الدكتور «السيد صقر» بالكفاءة الفنية والتكنولوجية للعاملين بمركز الاتصالات المتكامل التي تؤهلهم على استيعاب كافة المستجدات وتقديمهم لخدمة متميزة، والتى انعكست على زيادة ثقة المجتمع الضريبى في المركز، وتحسين الصورة الذهنية لمصلحة الضرائب المصرية، من خلال تقديم خدمة الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات بشكل سريع من خلال الاتصال بالخط الساخن أو الايميل دون الحاجة إلى التوجه إلى مقر المأمورية .

وأكد الدكتور «السيد صقر» أن العاملين بالمركز يقدومون نموذجًا للإخلاص في العمل، والشعور بالمسئولية الملقاه على عاتقهم للإرتقاء بالعمل بالمصلحة خاصة في ظل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها المصلحة مثل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكترونى، لافتًا إلى أن هذا التكريم يأتى تقديرًا للجهود المضاعفة التي يقوم بها هؤلاء العاملين .

وأضاف أن المرحلة القادمة تعد مرحلة هامة تشهد تطبيق الدمج بين مأموريات المصلحة ( دخل، قيمة مضافة )، مما يجعل الممول يتعامل مع أكثر من منظومة جديدة، لافتًا إلى وضع المصلحة لخطة لكيفية التعامل مع المجتمع الضريبى خلال المرحلة القادمة، والتى تتطلب العمل المستمر على تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمجتمع الضريبى، والنظر إلى احتياجاته والعمل على تلبيتها، وكذلك العمل على حل مشكلاته بأسرع وقت لمساعدة المجتمع الضريبى على القيام بالتزاماته بشكل ميسر وبأحسن صورة .

وأوضح الدكتورالسيد صقرأنه حرصًا من المصلحة على قيام العاملين بمركز الاتصالات بدورهم ورفع كفائتهم وتقديم خدمة متميزة، تقوم بتوفير التدريب اللازم والمستمر على كافة المستجدات الضريبية والتطورات الفنية والتكنولوجية على المنظومة الضريبية، لافتًا إلى جهود العاملين بالمركز وقيامهم بحضور الدورات التدريبية بعد مواعيد العمل الرسمية.