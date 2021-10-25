فريق المصارعة بنادي البريد المصري يشارك لأول مرة في منافسات بطولة العالم للمصارعة

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شارك فريق المصارعة بنادي البريد المصري لأول مرة في منافسات بطولة العالم للمصارعة "للرواد" والتي أقيمت في مدينة لوتراكي باليونان خلال الفترة من 19 أكتوبر إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث حصد فريق المصارعة بنادي البريد المصري ميدالية ذهبية واثنين فضية وبرونزية بعد منافسات قوية مع العديد من الدول.

وحصد لاعب نادي البريد المصري صالح عمارة الميدالية الذهبية في المصارعة الروماني، والميدالية الفضية في المصارعة الحرة في وزن 130 كجم، وحصد اللاعب محمد عطفت عبد النظير لاعب نادي البريد المصري الميدالية الفضية في المصارعة الروماني والميدالية البرونزية في المصارعة الحرة في وزن 88 كجم، كما حصل اللاعب أحمد سعيد لاعب نادي البريد المصري على المركز الخامس في المصارعة الحرة والمركز الخامس في المصارعة الروماني في وزن 100 كجم.

ومن جانبه، قال عبده علوان رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري إن حصد فريق المصارعة بنادي البريد المصري أربع ميداليات في بطولة العالم للمصارعة بواقع ميدالية ذهبية واثنين فضية وبرونزية يعد انجاز رياضي غير مسبوق يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها نادي البريد المصري خلال الفترة الماضية مشيرًا إلى أن هذا الفوز جاء بعد منافسة قوية مع العديد من الدول وجهد كبير بذله الفريق للتجهيز والإعداد الجيد لهذه البطولة.

وأضاف عبده علوان أن البريد المصري يدعم الفرق الرياضية بنادي البريد منذ سنوات طويلة وهذا الدعم مستمر وفي تزايد مشيرًا إلى أن هناك اهتمام كبير من جانب إدارة البريد المصري بتطوير أَداء اللاعبين وتنمية مهاراتهم بما يؤهلهم للمنافسة في المحافل الدولية.

وقال وائل عبده نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري ورئيس البعثة: أن نادي البريد المصري يشهد طفرة حقيقية على كافة الأصعدة خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أن مجلس إدارة النادي لا يدخر جهدًا في سبيل تطوير المنظومة الرياضية، وتقديم الدعم لكافة العاملين المتفوقين رياضيًّا في جميع الألعاب الرياضية لتطوير أدائهم وتنمية مهاراتهم بما يمكنهم من مواصلة مسيرتهم وتحقيق المراكز الأولى، لرفع اسم مصر عاليًا في جميع المحافل الدولية.

جدير بالذكر أن البريد المصري هو أول فريق يمثل مصر في بطولة العالم للرواد وذلك بعد الطفرة الرياضية الكبيرة التي يشهدها البريد المصري حاليًّا، حيث شارك ببعثة رياضية على أعلى مستوى برئاسة الكابتن وائل عبده علي نائب رئيس مجلس إدارة نادي البريد المصري ومشاركة كل من الكابتن سيد يونس المدير الفني والكابتن محمد علي المدير الإداري والكابتن محمد عطفت وزن 88 كيلو والكابتن أحمد سعيد وزن 100 كيلو والكابتن صالح عمارة وزن 130 كيلو.