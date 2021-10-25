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رئيس لجنة المراة : دور النساء حيوي في مكافحة الفساد

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رئيس لجنة المراة : دور النساء حيوي في مكافحة الفساد رئيس لجنة المراة : دور النساء حيوي في مكافحة الفساد

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اكدت الدكتورة زينب الغزالي، عضو المجلس ورئيس لجنة المرأة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال علي اهمية دعم القيادة السياسية في والتمكين الاقتصادي والسياسيى والإجتماعي للمرأة المصرية، مؤكدة أن المرأة المصرية أكثر تمكيناً في عهد الرئيس عبدالفتاح وأصبحت قادرة على إحداث التغيير نحو مجتمع خال من الفساد.كشفت ندوة المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي عن دور المرأة في مكافحة الفساد عن اهمية دور المرأة المصرية في استمرار عملية الاصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية
كما أكدت الغزالي، خلال ندوة عقدها المجلس القومي للمراة و افتتحتها مايا مرسي رئيس المجلس القومية للمراة ، أن دور النساء يعتبر دور طليعي وحيوي في مكافحة الفساد حيث أن وجود المرأة في مراكز صنع القرار يؤدي بالتأكيد إلى الحد من الفساد أو تقليصه لأنها من أكثر الفئات التي تتعرض لهذا الفساد في كل مكان في المجتمع، بداية من الأسرة وصولاً إلى العمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

وأشار إلي أهمية اشراك النساء في الصفوف الأولي لمكافحة الفساد بوجودها في مواقع صنع القرار وفي مختلف القطاعات، لافتة إلي أن المرأة شريك أساسي وفعال فى مكافحة الفساد.

واضافت، توجد علاقة وطيدة بين تمكين المرأة ومكافحة الفساد والذي يعد من أبرز التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.

المصرى اليوم

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