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القيادة تهنئ النمسا بذكرى اليوم الوطني

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القيادة تهنئ النمسا بذكرى اليوم الوطني القيادة تهنئ النمسا بذكرى اليوم الوطني
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ النمسا بذكرى اليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلن؛ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس ألكساندر فان دير بيلن؛ الرئيس الاتحادي لجمهورية النمسا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية النمسا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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