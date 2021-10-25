الأمم المتحدة تدين المستوطنات الإسرائيلية: «غير قانونية وعقبة أمام السلام»

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أدانت الأمم المتحدة، إعلان الحكومة الإسرائيلية بناء وحدات سكنية جديدة في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة بالضفة الغربية المحتلة.

وقال المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، في بيان: «أعلنت السلطات الإسرائيلية، عن مناقصات لبناء أكثر من 1300 وحدة استيطانية في الضفة». وعبر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وينسلاند، عن قلقه البالغ من «استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية».

وشدد على أن جميع المستوطنات «غير قانونية بموجب القانون الدولي»، مضيفًا «تظل المستوطنات عقبة كبيرة أمام السلام، ويجب أن تتوقف على الفور».

وأكدت وزارة الإسكان والبناء الإسرائيلية، الأحد، عزم إسرائيل على بناء 1355 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقالت الوزارة في بيان إن «مناقصات 1355 وحدة سكنية في بلدات يهودا والسامرة، نشرت تحت إشراف وزير الإسكان زئيف إلكين». وستضاف هذه الوحدات السكنية إلى أكثر من 2000 وحدة استيطانية من المتوقع أن تحصل على الضوء الأخضر النهائي من وزارة الدفاع الإسرائيلية.