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المجلس الأعلى للجامعات يكرم رئيس جامعة حلوان السابق

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المجلس الأعلى للجامعات يكرم رئيس جامعة حلوان السابق المجلس الأعلى للجامعات يكرم رئيس جامعة حلوان السابق

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كّرمْ المجلس الأعلى للجامعات خلال اجتماعه الدوري، الذي عقد برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق على جهوده المُثمرة في خدمة وتطوير الجامعة، خلال فترة رئاستة لها.

وقدم المجلس الأعلى للجامعات خالص الشكر والتقدير له متمنين له دوام التوفيق والنجاح، كما تم أهدائه درع المجلس الأعلى للجامعات.

جاء ذلك عقب تقديم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر للجامعات على جهودها المتميزة خلال الفترة الماضية في محو الأمية بكافة المحافظات، مؤكدًا أن قضية محو الأمية ستحظى بأهمية خاصة وستأتي على رأس أولويات العمل الجامعي خلال الفترة القادمة، وكذلك جهود الجامعات في مبادرة «حياة كريمة»، وتنفيذ مشروع مودة.

المصرى اليوم

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