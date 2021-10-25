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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب محل منظفات بمنطقة الشيخ زايد بتهمة التحرش بطفلة داخل المحل بوضع يده علي مناطق حساسة من جسدها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

كانت شرطة مباحث 6 أكتوبر تلقت بلاغا من أهالي منطقة الشيخ زايد، بضبط صاحب محل منظفات تحرش بطفلة داخل المحل أثناء قيامها بشراء بعض متطلبات المنزل.

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الشيخ زايد إلي مكان البلاغ، وتم ضبط المتهم والاستماع إلي أقوال شهود عيان التي أكدت إنها أثناء دخولها للمحل لشراء بعض المنظفات، فوجئت بصاحب المحل يضع يده في أماكن حساسة بجسد الطفلة الضحية.

استمع ضباط القسم إلي أقوال الطلفة التي أكدت ما جاء أقوال شهود عيان واتهمت مالك المحل بالتحرش بها، وبمواجهة المتهم بالتحريات أقوال شهود عيان والطفلة المجني عليها اعترف بارتكاب الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت خلال الأيام الاخيرة من ضبط عدد كبير من المتهمين بالتحرش في المواصلات العامة المختلفة داخل محافظة الجيزة وخارجها.

كشفت التحريات حقيقة عدد من الفيديوهات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها جريمة التحرش في المواصلات العامة، وتم تحرير محاضر بتلك الجرائم وإحالة المتهمين إلي النيابة العامة التي قررت إحالتهم إلي المحاكمات العاجلة.