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الداخلية تكشف ملابسات مقطعي لمشاجرة بـ«الاسلحة في كرموز وإستغاثة سيدة» ..( التفاصيل )

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الداخلية تكشف ملابسات مقطعي فيديو لمشاجرة بـ«الاسلحة في كرموز وإستغاثة سيدة» ..( التفاصيل ) الداخلية تكشف ملابسات مقطعي لمشاجرة بـ«الاسلحة في كرموز وإستغاثة سيدة» ..( التفاصيل )

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطعى عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء، والآخر يتضمن إستغاثة سيدة للإفراج عن زوجها ونجلها لضبطهما في مشاجرة بالإسكندرية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاثنين: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطعى فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر بأحدهما قيام مجموعة من الأشخاص بالتشاجر وبحوزتهم أسلحة بيضاء والتعدى على بعضهم، والآخر يتضمن إستغاثة سيدة للإفراج عن زوجها ونجلها لضبطهما في مشاجرة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية»
وأضافت: «بالفحص تبين أنه يوم 22 اكتوبر الجاري تبلغ لقسم شرطة كرموز بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة بدائرة القسم بين كلٍ من طرف أول (5 أشخاص من بينهم «زوج ونجل صاحبة الفيديو»جميعهم لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 3 قطع سلاح أبيض )، طرف ثان (5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية،وبحوزتهم قطعتى سلاح أبيض ) والطرفان مقيمان بالمنطقة محل البلاغ».
وتابعت :«عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة البيضاء، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات الجيرة، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفان بالضرب بالأسلحة البيضاء، دون حدوث إصابات، كما تبين حدوث تلفيات بسيارة ودراجة نارية تصادف وجودهما بمحل الواقعة، وبسؤال مالكيها إتهما طرفى البلاغ في التسبب في حدوث التلفيات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة» .

المصرى اليوم

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