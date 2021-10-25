بدور الصديقة الخائنة لنرمين الفقي .. جيهان خليل تتصدر التريند في «على الهامش»

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عبرت الفنانة المغربية جيهان خليل عن سعادتها بردود الأفعال على حكاية «على الهامش» من مسلسلها الجديد «إلا أنا»، وشخصيتها في التي جسدت فيها دور الصديقة الخائنة التي تخطف زوج صديقتها، وعلي الرغم من ذلك إلا أنها أيضاً تحب صديقتها، وتنزعج من تصرفها، ولكن حبها لهذا الرجل هو ما دفعها للارتباط به من وراء صديقتها.

وقالت «جيهان» في تصريحات لها أن الشخصية التي جسدتها تحمل الشر والخير معاً في الوقت نفسه، وتحاول طوال الوقت في السيطرة على جانب الشر إلا أن أطماعها في الحياة هي من تحركها.

وعن كواليس العمل قالت «جيهان»: كانت ممتعة للغاية خاصة وأنها تتعامل مع هذا الفريق لأول مرة، خاصة المخرج أحمد شفيق الذي تعلمت منه أشياء كثيرة وأيضاً كان بينهم كيمياء كبيرة في العمل من خلال المناقشات والملاحظات في بعض المشاهد .

يذكر أن الفنانة جيهان خليل شاركت في الكثيرة من الأعمال الفنية في مصر بعد مساندة النجمة غادة عبدالرازق لها التي أعجبت بموهبتها، وقالت وقتها غادة أن جيهان من الممثلين الذي يملكون حسا فنيا عاليا بالأداء والحركة والإحساس.

وانتهت جيهان خليل من تصوير فيلمها الجديد «اليوم ١٣» وهو أول فيلم مصري ثلاثي الأبعاد بالكامل، ومن تأليف وإخراج وائل عبدالله، ويشارك في بطولته دينا الشربيني وشريف منير وجيهان خليل وأحمد داوود وجومانة مراد وأحمد زاهر وأروى جودة ومجدي كامل ومحمود عبدالمغني ونسرين أمين وفيدرا والعديد من النجوم.



وتلعب فيه دور «مريم» وهو ينتمي لنوعية أفلام الرعب وتظهر فيه جيهان خليل في مراحل مختلفة من العمر من المراهقة وحتى السيدة العجوز. وسيتم تحديد موعد عرضه قريبا.

وكانت جيهان تألقت في رمضان من خلال مسلسلات «لحم غزال» والذي لعبت فيه دور زينة مع النجوم غادة عبدالرازق وشريف سلامة وعمرو عبدالجليل، وأحسن أب في دور ضحى مع على ربيع وسامي مغاوري. وقبلهما في خماسية «ورا كل باب» مع النجمة صابرين، في أول حدوتة عربية عن كورونا.

وبجانب عملها في التمثيل، شاركت جيهان خليل في تقديم برنامج «سيرة الحبايب» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والذي تم بثه على قناة «ten» قبل سنوات.