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ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الاثنين، 25 أكتوبر2021، مع بداية التداول بالبورصة نتيجة إرتفاع الطلب عليه وتراجع قوة الدولار، وارتفع سعر الذهب عالميا من مستويات 1792.02 دولارا إلى مستويات 1799.33 دولارا، كما ارتفع سعر الذهب في مصر بشكل كطفيف في استجابة للارتفاع العالمى، حيث سجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا، 783 جنيها ومرجح أن يرتفع مرة ثانية خلال اليوم .

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب ضمن خدماتها المتعددة للقراء، وذلك استجابة لرغبات المواطنين واحتياجتهم اليومية في معرفة أسعار المعدن الأصفر سواء للاستثمار أوالادخار أو للزينة والخطوبة والأفراح.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا والمعروف بالبندقى من 892 إلى 894 جنيها، وهو الأقل مبيعا أو إقبالا في مصر ولكن يحبه مواطنى دول الخليج .

وأعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 21 قيراطا الأكثر انتشارا في مصر تراوح ما بين 780 إلى 782 جنيها، ويشهد إقبالا كبيرا في الوجه البحري.

أعلنت الشعبة أن سعر الذهب عيار 18 قيراطا يتراوح مابين 670 إلى 672 جنيهاوهو النوع الأكثر إقبالا ومبيعا في القاهرة الكبرى والإسكندرية .

وتراوح سعر الجنيه الذهب ما بين 6240 إلى 6256 جنيهًا، وهذه الأسعار بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار.

شهدت أسعار الذهب عالميا ارتفاعا ملحوظا مع بداية التداول بسبب الإقبال على المعدن الأصفر وتراجع قوة الدولار بسبب مخاوف التضخم، ويتداول الذهب في مستويات محددة بين 1782.80 دولارا للأوقية و1813.62 دولارا للأوقية منذ تعاملات الجمعة الماضية، ويرى المحللون أنه في حالة اختراق سعر الذهب مناطق 1798.18 دولارا للأوقية قد يستهدف مستويات 1810.00 دولارا .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال، عقب عودة البورصة للتداول بعد انتهاء الإجازة الاسبوعية بسبب الإقبال على التداول على المعدن الأصفر، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 794.53 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 908.03 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 681.02 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،797.78 $ .

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