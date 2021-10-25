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عصام عبد الفتاح: مباراة القمة بحكام مصريين حتى الآن

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عصام عبد الفتاح: مباراة القمة بحكام مصريين حتى الآن عصام عبد الفتاح: مباراة القمة بحكام مصريين حتى الآن

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أكد عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، حتى الأن ستقام بحكام مصريين.

ويلتقي مع الأهلي، 5 نوفمبر المقبل، على القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح، في تصريحات تليفزيونية: «مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة من بطولة الدوري، حتى الآن بحكام مصريين، مؤكدًا، أنه لم يطلب أي نادٍ من القطبين حتى الآن حكام أجانب.

وأوضح أنه يفضل تعيين حكم مصرى لمباراة القمة ولكن القرار في النهاية سيكون لاتحاد الكرة.

وأشار إلى أنه قد يتم تعيين حكم عربى لمباراة القمة، مشيرا إلى انه يدعو الاندية لتفضيل الحكام ارعب على حساب الاوربيين الذين يكبدون الأندية تكاليف باهظة ومع ذلك مستوى عادى جدا.

المصرى اليوم

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