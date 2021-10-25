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عصام عبدالفتاح يكشف حكام مباراتي الأهلي والإسماعيلي والزمالك وإنبي

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عصام عبدالفتاح يكشف حكام مباراتي الأهلي والإسماعيلي والزمالك وإنبي عصام عبدالفتاح يكشف حكام مباراتي الأهلي والإسماعيلي والزمالك وإنبي

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أعلن عصام عبدالفتاح، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، حكام الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، والذي ستبدأ منافساته اليوم الاثنين.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزينية: «محمد عادل هو حكم مباراة الاهلي والإسماعيلي، المقرر لها الأربعاء المقبل»، مضيفًا أن محمود ناجي، هو الذي سيدير مباراة وانبي، المقرر لها غدًا الثلاثاء.

وتابع أن محمد معروف سيدير مباراة الصاعدين حديثا للدوري فيوتشر وفاركو، والتي ستقام اليوم.

يذكر أن الدوري المصري سوف ينطلق اليوم الإثنين، بإقامة ثلاثة مباريات البنك الأهلي مع طلائع الجيش وسموحة مع الاتحاد السكندري وفاركو مع فيوتشر.

المصرى اليوم

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