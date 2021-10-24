أخبار عاجلة

وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في لبنان -
سقوط مجموعة صواريخ في بغداد -
بلينكن: استئناف المحادثات بين إيران وأوروبا في نوفمبر -
مقتل 4 جنود في الكونغو الديمقراطية -
جوتيريش يوجه رسالة للجيش السوداني -
الجزائر تندد بقرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية -
للمرة الثانية في تاريخ اللعبة.. المصارعة السعودية تشارك في بطولة العالم -
"حمدوك" يشترط تحقيق 4 مطالب قبل التفاوض مع الجيش -
محافظ النماص يدشِّن مبادرة السعودية الخضراء وتحسين المشهد الحضري -
عودة " ماريغا" تدعم أوراق الهلال قبل مواجهة المتصدر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «زيادة بدل الصحفيين»

Print
«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «زيادة بدل الصحفيين» «القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «زيادة بدل الصحفيين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا، وأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

كانت الدعوى التي أقامها الصحفي حسام السويفي أكدت أن هذا البدل أصبح جزءًا من الراتب ويُصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وأنه لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا ترتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

بيراميدز يهزم فاركو في الدوري الممتاز

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

«مصر خالية من الفيروس».. الصحة تعلن بشري سارة للمواطنين نهاية 2021

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

بث مباشر الأهلي (0)-(0) البنك .. لحظة بلحظة

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد

«إزاي المطواة دخلت المدرسة؟».. تفاصيل تهديد طالبتين لزميلتهما بالقتل في بورسعيد