«القضاء الإداري» تقضي بعدم الاختصاص في دعوى «زيادة بدل الصحفيين»

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قضت محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التي تطالب بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين 20% سنويًا، وأحالت المحكمة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة للاختصاص.

كانت الدعوى التي أقامها الصحفي حسام السويفي أكدت أن هذا البدل أصبح جزءًا من الراتب ويُصرف لجميع الصحفيين المقيدين بجداول تحت التمرين والمشتغلين، وأنه لم يعد يتناسب مع ما يتكبده جميع الصحفيين من نفقات للحصول على المعلومات وتوصيل الحقيقة للقارئ، كما أن قيمته لا تتناسب أيضًا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار لكي تكون هذه الزيادة حقًا لصيقًا لمهنة الصحافة والصحفيين وليست منحة من الدولة، وحتى لا ترتبط زيادة بدل التدريب والكنولوجيا بانتخابات نقابة الصحفيين عن طريق تفاوض المرشحين لمنصب النقيب مع الجهات المعنية بزيادة البدل.