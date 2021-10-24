الهيئة الهندسية تعلن عن مسابقة لاختيار اسم ولوجو وهوية بصرية للعاصمة الإدارية (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة عن تنظيم مسابقة يشارك بها كافة أبناء الشعب المصري للاشتراك بالأفكار والمقترحات لاختيار اسم للمدينة وصياغة جملة دعائية، بالإضافة إلى تصميم شعار مبتكر وهوية بصرية مميزة تعكس رؤية الدولة من إنشاء مدن ذكية جديدة، والنهوض بالمجتمع من خلال العلم والفن والابتكار والتنمية المستدامة والتكنولوجيا الحديثة.

وأوضح بيان، الأحد، أن ذلك يأتي في إطار حرص القوات المسلحة على الاستفادة من إبداعات أبناء الشعب المصري في المشروعات القومية التي تشرف على تنفيذها، وفي إطار الاستعدادات لافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تهدف لتشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البناء والتطوير لتحقيق نهضة شاملة في شتى المجالات، على أن يتم المشاركة في هذه المسابقة من خلال الموقع الإلكتروني فقط www.egbranding.eg ، ويكون آخر موعد لاستقبال الأعمال عبر الموقع الإلكتروني الخميس 18 من نوفمبر المقبل، وسوف يتم فحص وفرز وتقييم جميع الأعمال من خلال لجنة تضم نخبة من الخبراء والمفكرين والأدباء.