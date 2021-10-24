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التنمية المحلية تتابع جلسات التشاور حول مشروعات تنمية الصعيد بأسيوط (تعرف على المواعيد)

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التنمية المحلية تتابع جلسات التشاور حول مشروعات تنمية الصعيد بأسيوط (تعرف على المواعيد) التنمية المحلية تتابع جلسات التشاور حول مشروعات تنمية الصعيد بأسيوط (تعرف على المواعيد)

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تابع اللواء محمود شعرواي وزير التنمية المحلية، الأحد، ما أعلنه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تحديد موعد بدء جلسات التشاور بمراكز وأحياء المحافظة للاستماع إلى ومناقشة مقترحات المواطنين للمشروعات التي سيتم ادراجها في الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى ( 2022 – 2023 ) والخطة متوسطة الاجل (2022 – 2025 ) في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد والممول جزئيا من البنك الدولي.

وأشار المحافظ إلى تحديد موعد بدء جلسات التشاور للمراكز والاحياء على ان تبدأ يوم الاثنين الموافق 25 أكتوبر بحى غرب أسيوط بمقر مدرسة التجارة الثانوية بنات 3 سنوات في تمام الساعة 12 ظهرا بحضور رئيس المركز ومسؤولى الخطة الاستثمارية والمشاركة المجتمعية بوحدة التنفيذ المحلية على أن تعقد جلسات التشاور لمناقشة الخطة الاستثمارية للعام المالى ( 2022- 2023 ) والخطة متوسطة الاجل ( 2022 – 2025 ) بمركز البدارى يوم الثلاثاء الموافق 26 أكتوبر الجارى في تمام الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بمقر مركز مدينة البدارى وستعقد جلسة التشاور لحى شرق يوم الأربعاء 27 أكتوبر الساعة 12 ظهرا بمقر قاعة الندى بمركز التدريب المجاور لمستشفى الرمد بحى شرق وستعقد جلسة التشاور لمركز القوصية يوم السبت الموافق 30 أكتوبر بقاعة بورتو فاميلى بمدينة القوصية الساعة 12 ظهرا وستعقد جلسة التشاور لمركز الغنايم يوم الاثنين الموافق 1 نوفمبر، الساعة 12 ظهرا بقاعة الاجتماعات بحديقة الربوة وسيتم الاعلان عن مواعيد جلسات التشاور بباقى المراكز خلال الأيام القادمة.


وناشد محافظ أسيوط جميع المواطنين بقرى ومراكز واحياء المحافظة بالمشاركة في جلسات التشاور ومناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية وابداء الرأى في مشروعات الخطة متوسطة الاجل حتى يتثنى إدراج التعديلات في الخطة وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين وتوفر حياة كريمة لهم. كما ناشد المحافظ أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقيادات الشبابية والنسائية وذوى الهمم بالمشاركة في الجلسات لتحقيق أكبر استفادة ممكنة في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

المصرى اليوم

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