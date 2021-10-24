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صحة الشرقية : تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات

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صحة الشرقية : تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات صحة الشرقية : تدريب مكثف لرفع كفاءة الفرق الطبية بالمستشفيات

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، قيام فرق التدريب ومكافحة العدوي والجودة بمستشفيات «الصدر بالزقازيق، والحسينية، وههيا المركزي، والصالحية»، بإشراف مديري المستشفيات، بتدريب الفرق الطبية، على كيفية الإنعاش القلبي الرئوي، وإستخدام جهاز الصدمات الكهربائية وأنواعه، وكيفية تفريغ الشحنة الكهربائية، والتعامل مع أجهزة التنفس الصناعي، في إطار التدريب والتعليم الطبي المستمر.


وأضاف أنه يتم التدريب أيضا حول طرق الرعاية التمريضية للمرضي على جهاز التنفس، وكيفية التعامل الصحيح مع النتائج الحرجة، والإنذارات الحرجة للأجهزة الحيوية «أجهزة المونيتور، والتنفس الصناعي، والدياثيرمي، السيرنج بامب»، وطرق التسليم والتسلم ونقل الدم وقياس درجة الوعي بقسم الجراحة، وكيفية التشفيط، وقراءة غازات الدم الشرياني ABG، وأسس وسياسات مكافحة العدوي بالأقسام الطبية، لمنع إنتشار الأمراض المعدية، والحفاظ على الفريق الطبي والمرضي من العدوى، وكذلك الإجراءات الوقائية والاحترازية الواجب اتباعها للتصدي للعدوي ضد المستجد، وتطبيق القواعد الصحيحة في ارتداء وخلع الواقيات الشخصية، وكيفية تطهير وتعقيم الحضانات، فضلا عن التعامل مع مريض الطواريء والمواقف الطارئة، وطرق تطبيق معايير الجودة بالأقسام الطبية، ومعايير NSR، والتوعية بسلامة المريض والدواء، والإختصارات الممنوعة، وتمييز الأخطاء عند التعامل مع الأدوية عالية الخطورة وعالية التركيز، وكذلك طرق منع الأخطاء عند التعامل مع الأدوية المتشابهة، واستشفاء الملفات الطبية للمرضى، وتدريب فريق الاستجابة السريع RRT، وتوضيح التشريعات المصرية والدولية في مجال السلامة والصحة المهنية، وكيفية تطبيق معايير أمن وسلامة المريض، ومهارات الإتصال، ناهيك عن طرق فصل النفايات من أجل الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، والفريق الطبي بالمستشفيات.

المصرى اليوم

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